L’équipe nationale marocaine a poursuivi son parcours impressionnant dans la Coupe du Monde de la Kings League en atteignant les demi-finales, après avoir remporté une victoire contre les États-Unis mercredi soir lors des tirs au but, après un match nul 7-7 à la fin du temps réglementaire.

Le match a eu lieu à Milan, en Italie, devant un large public marocain qui a soutenu les coéquipiers d’Issam El Raqui tout au long de cette compétition.

Les joueurs marocains ont ouvert le score grâce à un superbe but de Nader El-Lawah à la première minute. Cependant, l’équipe américaine a réussi à marquer trois buts en seulement huit minutes avant que le Maroc réduise l’écart avec un but contre son camp de l’équipe adverse.

Les États-Unis ont continué à dominer et ont inscrit deux autres buts avant la fin de la première mi-temps, qui s’est terminée sur un score de 5-2 en leur faveur.

En seconde période, Fouad El Amrani a inscrit le troisième but du Maroc à la 22e minute, puis Achraf Saoud a ajouté le quatrième à la 26e. El Amrani a ensuite marqué un autre but, tandis que l’équipe américaine ajoutait encore deux buts. El-Lawah a inscrit deux autres buts pour permettre au Maroc d’égaliser 7-7 à la fin du temps réglementaire, et le match s’est ensuite décidé lors des tirs au but en faveur du Maroc.

Le Maroc affrontera la Colombie en demi-finale après que les Colombiens aient battu l’Ouzbékistan.

L’équipe marocaine a aligné une composition comprenant des anciens joueurs emblématiques, dont Mbark Boussoufa, Zakaria Hadraf, Issam Er Raqui, Achraf Saoud, Saïd El Aouni, Mehdi Amri, et d’autres joueurs ayant porté les couleurs nationales dans cette compétition.

Il est à noter que l’équipe marocaine avait perdu contre la Colombie lors du premier tour, mais avait remporté la victoire contre l’Ukraine au deuxième tour, avant de battre le Japon lors du dernier tour des qualifications.

Les matchs de la Kings League se jouent avec 7 joueurs par équipe: un gardien et 6 joueurs de champ.

Chaque mi-temps dure 20 minutes, avec la possibilité pour chaque équipe de faire un nombre illimité de changements. Le match commence avec un duel de 1 contre 1 entre un joueur de chaque équipe pendant une minute, puis les autres joueurs entrent progressivement sur le terrain jusqu’à ce que les deux équipes soient complètes.