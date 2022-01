Le poids-lourds Marocain Badr Hari tentera de prendre sa revanche face au Polonais Arkadiusz Wrzosek le 19 mars prochain lors de l’évènement Glory 80, organisé en Belgique.

Badr Hari remet ses gants de boxe. Le kick-boxeur marocain remontera une fois encore sur le ring pour affronter le géant polonais Arkadiusz Wrzosek, le 19 mars prochain.

« Nous sommes fiers d’avoir prolongé Badr Hari et d’offrir aux fans un combat et une revanche qu’ils réclamaient depuis des mois », a déclaré le vice-président exécutif de Glory, Scott Rudmann. « Arek Wrzosek et Hari ont tous deux beaucoup en jeu dans ce combat et cela promet d’être mémorable ».

🚨 BREAKING: Arkadiusz Wrzosek and Badr Hari rematch at #GLORY80 on March 19 at the Trixxo Arena in Hasselt, Belgium! pic.twitter.com/N99H1qfeO5 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) January 26, 2022

Véritable légende de kick-boxing, Badr Hari n’a pas été au meilleure de sa forme ses derniers temps. Le Marocain a perdu deux combats pour le titre contre Rico Verhoeven, soldés par des forfaits pour blessures, Puis, il y a eu ce combat contre Arkadiusz Wrzosek, en septembre dernier. Le Polonais l’avait remporté par KO dans le second round.

Wrzosek est actuellement le numéro 8 du classement Glory. Il mesure 2 mètres de long, c’est pourquoi il est surnommé «Hightower». En 2018, Wrzosek a également perdu contre Adegbuyi au Glory 62 par décision unanime.

Le Marocain espère remporter sa toute première victoire dans Glory, car un succès contre Hesdy Gerges en mars 2018 a ensuite été annulé en raison d’un test de dopage positif.

Hari, âgé de 37 ans, est actuellement sur une série de 5 combats sans victoire (4 défaites et 1 no-contest) et n’a plus gagné depuis août 2015.

Initialement prévu pour le 19 février aux Pays-Bas, le Glory 80 a finalement été reporté d’un mois et déplacer à Hasselt en Belgique.

Il y aura deux autres combats : le belgo-marocain Jamal Ben Saddik aura l’occasion d’affronter le Néerlandais levi Rigters et le Russe Artem Vhakithov, champion en titre des lourds-légers, remettra en jeu sa ceinture face au Néerlandais d’origine espagnole, Luis Tavares.