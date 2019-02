Historique, les ultras wydadis et rajaouis signent un pacte d’honneur

Coup de maître ! La Curva Nord et la Curva Sud de Casablanca ont finalement conclu un pacte d’honneur. Les ultras Eagles et Green Boys du côté des Verts et les Winners wydadis, se sont concertés sur un ensemble de règles visant à limiter des agissements allant à l’encontre de la culture Ultras. Voici l’intégralité de cette charte commune.

VOIR LA CHARTE