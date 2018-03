GP d'Agadir de judo: la Marocaine Asmae Niang décroche la médaille d'or (-70Kg)

La judoka marocaine Asmae Niang (-70Kg) a remporté, samedi, la médaille d'or, lors de la deuxième journée de la première édition du Grand Prix d'Agadir de judo (09-11 mars).

Il s'agit de la deuxième médaille marocaine, après le bronze de Issam Bassou (-57Kg) décroché lors de la première journée (vendredi) de cette manifestation, initiée par la Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés (FRMJAMA), sous l'égide de la Fédération internationale de la discipline. Les Marocains Sofia Belattar, Ahmed El Meziati, Yassine Moudatir, et Soumia Iraoui ayant pris part respectivement aux catégories (-63 kg), (-73Kg), (-60Kg) et (-57Kg) ont fini tous à la cinquième place.

Cet événement sportif réunit quelque 241 judokas (139 messieurs et 102 dames) de renom international, représentant 38 pays.