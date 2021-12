Ce dimanche 12 décembre, Max Verstappen a remporté à Abu Dhabi son premier titre de champion du monde de Formule 1 au terme d’un Grand prix qui lui a permis de doubler dans le dernier tour son rival britannique Lewis Hamilton.

Le pilote néerlandais de 24 ans a détrôné le septuple champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton, lors d’un dernier tour du dernier Grand Prix de la saison.

Pourtant Lewis Hamilton, auteur d’un bon départ, avait réussi à prendre la tête du Grand prix d’emblée, chamboulant les plans de ses concurrents, notamment son rival Verstappen qui partait en pole position.

Hamilton pouvait alors dérouler, sa Mercedes nettement plus performante, distançait alors la Red Bull. Le Britannique était alors assuré d’une victoire et d’un huitième titre de champion du monde. Mais plusieurs éléments allaient causer sa perte. A commencer par Sergio Perez qui l’a longtemps ralenti permettant à Verstappen de revenir en grapillant les secondes.

Mais il aura surtout fallu le jeu des Safety Car pour permettre à Verstappen de refaire son retard. Virtuelle dans un premier temps, au 36e tour, quand Giovinazzi a stoppé son Alfa Romeo en bord de piste. Hamilton est resté en piste pendant que Verstappen chaussait des pneus durs neufs. Le Néerlandais remontait alors doucement mais restait trop loin pour inquiéter Hamilton. Jusqu’au 53e tour et le crash de Nicholas Latifi. Une vraie Safety Car cette fois-ci, et c’est encore Verstappen qui est rentré aux stands.

Chaussé de pneus tendres, il avait l’avantage face aux pneus durs usés par plus de 40 tours d’Hamilton. À ce moment-là, cinq pilotes retardataires étaient intercalés entre eux. Ils ont d’abord été interdits de dépassement avant que la FIA n’autorise Norris, Alonso, Ocon, Leclerc et Vettel à reprendre leur tour de retard. La course relancée pour un tour, l’explication finale allait avoir lieu. Max Verstappen a bénéficié de l’aspiration et a pris le meilleur en passant par l’intérieur avant de résister dans la deuxième ligne droite.

Le résultat de ce Grand Prix d’Abu Dhabi pourrait être modifié dans les heures qui viennent. Mercedes a en effet porté réclamation quelques minutes après l’arrivée d’une course où plusieurs décisions des commissaires peuvent prêter à confusion. En attendant, Max Verstappen est le nouveau champion du monde de Formule 1 !