Ines Laklalech, golfeuse marocaine de 24 ans, commence sa carrière professionnelle à l’occasion de l’Aramco Saudi Ladies International du 17 au 20 mars 2022. Elle est la deuxième femme arabe à concourir en tant que membre à part entière du Ladies European Tour (LET) au sein de ce tournoi.

A 24 ans, la golfeuse marocaine Ines Laklalech fera ses débuts professionnels à l’Aramco Saudi Ladies International qui a lieu cette semaine du 17 au 20 mars en Arabie saoudite au Royal Greens Golf & Country Club de King Abdullah Economic City.

Elle deviendra ainsi la deuxième femme arabe à concourir en tant que membre à part entière du Ladies European Tour lors de l’Aramco Saudi Ladies International de cette semaine, explique le média spécialisé Gulf News.

La jeune sportive qui a fait ses début au Royal Golf d’Anfa avec son père à l’âge de 11 ans a obtenu sa carte LET en décembre dernier après une importante expérience en amatrice regroupant 15 tournois au cours des deux dernières années frappées par le covid.

Lire aussi : Vidéo. Audi quattro Cup 2021: 80 participants au Royal Golf Anfa Mohammedia

Redirigée vers une carrière professionnelle après ses études, Laklalech est prête à faire ses marque dans ce qui sera donc son premier événement en tant que professionnelle complète ce week-end au Royal Greens Golf & Country Club de King Abdullah Economic City.

Premier tournoi en tant que professionnelle

« Je suis si heureuse de jouer contre l’Aramco Saudi Ladies International cette semaine. Je n’ai pas joué au Kenya [le premier événement du LET en 2022] donc c’est mon premier tournoi de la saison », a-t-elle déclaré.

« Le Saudi Ladies International était en fait le premier événement LET auquel j’ai joué en tant qu’amatrice en 2020. Ce sera donc mon deuxième tournoi LET, au même endroit que le premier, mais cette fois en tant que professionnelle », a-t-elle ajouté.

Et de conclure: « En 2020, ce fut un très, très bon tournoi et expérience, j’ai adoré – en particulier parce que c’était dans un pays arabe, ce qui pour moi l’a rendu encore plus spécial. Cette fois, je sais un peu plus à quoi m’attendre, et je suis très, très excitée de jouer. Le parcours est génial, les conditions venteuses signifient que les choses peuvent devenir très intéressantes et difficiles là-bas, donc je suis excitée ».

La jeune golfeuse marocaine cherche également à travers son parcours à inspirer la prochaine génération de filles arabes à travers le monde, qui, selon elle, ont des opportunités comme jamais auparavant de poursuivre leurs propres ambitions.