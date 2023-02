Le Coup d’envoi de la 47e édition du Trophée Hassan II et de la 26è édition de la Coupe Lalla Meryem de golf a été donné, mardi au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.

Ces deux tournois, qui se poursuivront jusqu’à dimanche, sont organisés sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le Trophée Hassan II, devenu depuis 2010 un rendez-vous incontournable de l’European Tour de golf, connaitra cette année la participation de 66 champions du circuit américain PGA Tour, qui se sont adjugés plus de 200 victoires sur ce circuit, dont 11 tournois majeurs.

Le tournoi sera marqué cette année par la participation d’anciens vainqueurs comme l’Ecossais Colin Montgomerie (1997), l’Américain David Toms (1999), l’Anglais Roger Chapman (2000), ou encore l’Espagnol Santiago Luna, recordman du tournoi avec trois victoires (1998, 2002 et 2003).

Des joueurs de classe mondiale comme l’Espagnol José Maria Olazàbal, l’Allemand Bernhard Langer, ainsi que l’Américain Tom Lehman feront également leur retour lors de cet évènement golfique prestigieux.

Les épreuves du Trophée Hassan II seront précédées d’un Pro-Am, réunissant des joueurs professionnels et des joueurs amateurs, les 7 et 8 février sur le Parcours Rouge.

Depuis sa création en 1971, le Trophée Hassan II de golf compte à son actif la participation de véritables légendes de cette discipline, dont Gary Player, Severiano Ballesteros, Billy Casper, Lee Trevino, Payne Stewart, Nick Price, Sam Torrance, Padraig Harington, Ernie Els, John Daly, José Maria Olazabal, Alexander Levy, Danny Willet, Thomas Petters et Francesco Molinari.

La Coupe Lalla Meryem rassemblera, quant à elle, 96 golfeuses et sera précédée d’un Pro-Am sur le Parcours Bleu.

Cette compétition attire, depuis sa création en 1993, les meilleures golfeuses à l’échelle mondiale.

Plusieurs grands noms du golf féminin ont pris part à cet événement sportif, contribuant à son rayonnement à l’international. Il s’agit entre autres de Marie-Laure de Lorenzi, Laura Davis, Suzann Pettersen, Annika Sörenstam, Sophie Gustafson, Patricia Meunier-Lebouc et Cheyenne Nicole Woods.

Les deux tournois, organisés par l’Association du Trophée Hassan II (ATH), bénéficient chaque année d’une retransmission télévisée qui touche plus de 650 millions de foyers sur les cinq continents.

Parallèlement aux deux compétitions, un tournoi d’exhibition mixte se tiendra ce mardi au trou n°9 du Parcours Rouge du Royal Golf Dar Es Salam, outre le Clinic Exhibition Lacoste qui sera organisé au practice du Parcours Rouge. Mercredi, la Kids Cup fera son retour sur le Parcours Vert, avec la participation de neuf équipes.

Par ailleurs, une compétition junior sous le format Pro-Am est prévue sur le Parcours Vert avec les jeunes golfeurs du programme First Tee et les joueurs professionnels. First Tee, très populaire aux États-Unis, est une organisation à but non lucratif créée en 1997, qui a permis de comprendre et de répondre à de nombreuses problématiques qui caractérisent la société par l’enseignement des compétences de vie à travers la pratique du Golf.

A noter que le Maroc reste à ce jour le seul pays à organiser, dans la même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu une épreuve masculine et autre féminine inscrites dans les calendriers européens de golf.