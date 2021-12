La mise à jour du calendrier de la saison 8 du Championnat du Monde de Formule E a été ratifiée mercredi 15 décembre 2021 par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA. Finalement, il n’y aura pas le circuit « ePrix de Marrakech » en 2022.

Le calendrier définitif du championnat du monde de Formule E prévoit au total un programme de 16 courses dans 10 villes différentes, ont annoncé mercredi ses organisateurs. La ville de la Marrakech ne figure pas dans la liste. Il n’y aura donc pas d’e-Prix de Marrakech en 2022.

Deux courses prévues le 5 mars dans une ville à déterminer puis le 19 mars en Chine dans un lieu indéterminé ont été annulées.

Elles sont remplacées par un deuxième ePrix à Rome le 10 avril et un deuxième ePrix à Berlin le 10 mai.

Le championnat du monde de la Formule E verra des courses entièrement électriques se dérouler pour la première fois dans les villes de Vancouver, Jakarta et Séoul, aux côtés des villes hôtes habituelles que sont Diriyah, Mexico, Monaco, New York et Londres.