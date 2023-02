Un match de gala a été disputé vendredi, à Rabat, avec la participation de plusieurs anciennes gloires du football national et mondial, dont les Brésiliens Ziko et Roberto Carlos. Gianni Infantino et Fouzi Lekjaâ ont également mouillé le maillot.

Des anciennes gloires du football marocain et mondial ont disputé vendredi 10 février, au complexe sportif Moulay El Hassan de Rabat, un match d’exhibition, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

بعض الصور من المباراة الإستعراضية التي أجريت اليوم بحضور السيد فوزي لقجع و رئيس الفيفا السيد جياني إنفانتينو و أساطير الكرة المغربية و العالمية 🤩 📷 Today’s match in the presence of Mr. Fouzi Lekjaa, Mr. Gianni Infantino and international & moroccan Legends pic.twitter.com/i9fVpWpV9u — FRMF (@FRMFOFFICIEL) February 10, 2023

La première équipe était composée de Noureddine Naybet, Houssine Kharja, Youssef Hadji, Abdelilah Baghi, Badr El Kadouri, Marouane Chamakh, Nabil Baha, Hicham El Guerrouj, Ali El Omary, Fatiha Laasiri et Khadija Razak et du président de la FIFA Gianni Infantino.

« Toujours un plaisir de partager le terrain avec les légendes de la FIFA, du Maroc 🇲🇦 et du reste du monde. Aujourd’hui, nous nous sommes réunis pour jouer un match amical à Rabat à la veille de la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Je les remercie de nous avoir rejoint aujourd’hui, et je suis sûr que vous ne serez pas déçus par l’événement principal de samedi ! », a écrit le patron du football mondial sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

« C’était sympa de retrouver d’anciens collègues dans un contexte qui est magnifique. C’est un match contre d’anciennes légendes. Il y a eu des buts et du spectacle. (…) J’espère qu’on a fait plaisir aux gens ici », a confié l’ancien international marocain Marouane Chamakh au micro d’Arryadia.

🎙️| #الحسين_خرجة اللاعب الدولي السابق » من الرائع أن تعاود اللقاء مع كل هذه الأساطير أشكر الفيفا والجامعة على التنظيم »#مباراة_إستعراضية_لأساطير_كرة_القدم#الرباط#المغرب pic.twitter.com/tvd7uk2rpP — Arryadia TV (@arryadiatv) February 10, 2023

L’équipe adverse, menée par son capitaine Fouzi Lekjaâ, pouvait elle compter sur les Brésilien Ziko et Roberto Carlos, les Français Youri Djorkayef, Christian Karembeu, l’Australien Tim Cahhil et l’Egyptien Essam El Haddary.

Ce match de gala, organisé en marge de la 19e édition de la Coupe du monde des clubs, dont la finale est prévue ce samedi, s’est conclu sur le score de sept buts partout.

Selon la FRMF, des présidents des associations membres de la Confédération africaine de football (CAF) étaient présents dans les gradins.