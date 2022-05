Le Wydad de Casablanca tentera ce lundi soir de décrocher une troisième Ligue des champions de la CAF aux dépens des Egyptiens d’Al Ahly qui comptent déjà 10 titres dans cette compétition. Voici où et quand suivre ce match tant attendu du football africain.

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF). La rencontre, qui se jouera ce lundi soir au Complexe Mohammed V, opposera les locaux du Wydad de Casablanca aux Cairotes d’Al Ahly SC.

Lors d’une conférence de presse tenue dimanche à Casablanca, l’entraîneur des Rouges Walid Regragui a affirmé que son équipe sera plus disciplinée face à Al Ahly. « Durant la phase de groupes, nous avons signé un excellent parcours. Puis en quarts de finale et en demi-finale, on a réussi à bien gérer cette étape. Maintenant, nous n’avons qu’un match, et nous devons gagner la finale », a -t-il assuré devant les journalistes.

Avec deux titres consécutifs gagnés avec les Egyptiens et un troisième remporté en 2016 avec Mamelodi Sundowns, le technicien sud-africain Pitso Mosimane a déclaré qu’il se sentait au Maroc comme chez lui. Il a aussi fait savoir qu’il visait la « victoire » dans ce match qui « sera difficile ».

Lire aussi: Ligue des champions d’Afrique: le Wydad à l’assaut d’Al-Ahly

Le match débutera à 20h (GMT+1, heure locale). Il sera diffusé sur les chaines Arryadia TNT, beIN Sports 1 HD Premium, beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 1 English et beIN Sports Connect.