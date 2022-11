Casablanca a célébré dans une ambiance festive la victoire des Lions de l’Atlas face aux Diables Rouges (2-0) en match comptant pour le groupe F de la Coupe du Monde 2022.

Le match opposant le Maroc à la Belgique fut un long moment de frustration pour les supporters, ce dimanche, surtout après l’annulation du but de Ziyech en fin de première période. Rien ne permet de s’enthousiasmer, jusqu’au but de la délivrance de Sabiri (75e) avant que son coéquipier Aboukhlal (90e+2) ne mettent fin aux suspens.

Puis, Casablanca a célébré dans une ambiance festive la victoire des Lions de l’Atlas lors de leur deuxième but en Coupe du monde de football face aux Belges. Partout, les supporteurs sont descendus dans les rues pour manifester leur joie.

Hommes et femmes de tous âges ont dansé et chanté au rythme des klaxons et de slogans. « Vive le Maroc! Allez les Lions de l’Atlas ! On a gagné ! », crient à tue-tête des milliers de jeunes gens dans les rues, ruelles et boulevard remplis de monde.