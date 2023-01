Le Raja de Casablanca a corrigé l’Ittihad de Tanger (3-0) vendredi, à l’occasion de la 11e journée de la Botola Pro D1, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Comme d’habitude, les supporters des Verts ont mis une ambiance de folie dans les tribunes, impressionnant avec des tifos enflammés. Les images.

List of the best fans around the world 🌍:

𝟏- Raja Club Athletic fans.

End of list 🙌🏻 pic.twitter.com/LoA560M3Gq

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) January 6, 2023