Français et Anglais ont mis leur rivalité de côté lors de leurs deux derniers matches, relégués au second plan après des attentats, mais ils ont souvent livré de beaux duels avant leurs retrouvailles en quart de finale de Coupe du monde, une compétition où les Three Lions ont toujours battu les Bleus.

La rencontre de samedi (20h00) sera la première confrontation entre les deux voisins dans un match à élimination directe lors d’une grande compétition.

– France-Angleterre (3-2) en amical, le 13 juin 2017 à Saint-Denis.

A l’arrivée des joueurs, les musiciens et le choeur de la Garde républicaine interprètent « Don’t look back in anger » (« Ne regarde pas le passé avec colère »), le tube du groupe Oasis venu de Manchester, ville frappée deux semaines plus tôt par un attentat ayant fait 22 morts et plus de cent blessés, dont de nombreux enfants.

Un tifo blanc avec une croix rouge, les couleurs du drapeau anglais, est déployé dans l’un des virages du Stade de France, où les 80.000 spectateurs respectent une minute de silence.

Les Bleus s’imposent 3-2 malgré l’expulsion de Raphaël Varane, en début de seconde période, et le doublé de Harry Kane. Le salut vient de deux défenseurs, Samuel Umtiti et Djibril Sidibé, et du jeune Ousmane Dembélé (20 ans), tous buteurs pour la première fois en équipe de France. A 18 ans, Kylian Mbappé (4e sélection) n’arrive pas à ouvrir son compteur, à cause d’une barre transversale récalcitrante, mais il est décisif avec la passe du 3-2 pour Dembélé.

– Angleterre-France (2-0) en amical, le 17 novembre 2015 à Londres.

A Wembley, les Français perdent 2-0 (buts de Dele Alli et Wayne Rooney), un résultat totalement anecdotique quatre jours après les attentats de Paris et Saint-Denis, la pire attaque terroriste de l’histoire du pays.

Les Anglais modifient le protocole d’avant-match pour l’occasion et l’hymne du pays-hôte, le God Save The Queen, est joué en premier avant de laisser le temple du football anglais reprendre à tue-tête la Marseillaise, dont les paroles s’affichent sur écrans géants. Les deux équipes se mélangent ensuite sous des applaudissements nourris pour une minute de recueillement.

Les deux Angleterre-France précédents en Coupe du monde laissent un mauvais souvenir aux Bleus, croqués à chaque fois par les Three Lions durant le premier tour.

– Angleterrre-France (2-0) le 20 juillet 1966 à Londres

L’équipe de Jean Djorkaeff et Robert Herbin ne fait pas le poids devant les 98.000 spectateurs de Wembley et le doublé de Roger Hunt, fatal aux Français, qui sont éliminés après ce dernier match de groupe.

L’Angleterre poursuivra sa marche triomphale jusqu’à la finale, remportée à domicile face à l’Allemagne de l’Ouest (RFA), son seul trophée à ce jour.

– Angleterre-France (3-1) le 16 juin 1982 à Bilbao

Les Français trébuchent d’entrée au « Mundial » espagnol face à des Anglais impériaux au premier tour. La sélection tricolore est pourtant bien armée autour de Patrick Battiston, Marius Trésor, Alain Giresse, Michel Platini et Dominique Rocheteau, entre autres.

La France ira en demi-finale, pour jouer et perdre un match historique, à Séville, contre l’Allemagne de l’Ouest qui s’est qualifiée aux dépens de l’Espagne et l’Angleterre au 2e tour, dans le Groupe B.

– France-Angleterre (2-1), le 13 juin 2004 à Lisbonne

Au premier tour, dans le Groupe B, les Français, champions du monde et champions d’Europe en titre, se font secouer au stade de la Luz par les partenaires de Frank Lampard, buteur en première période.

Mais deux Bleus se muent en hommes providentiels: Fabien Barthez, en stoppant un penalty de David Beckham, et surtout Zinédine Zidane qui renverse le match avec deux buts dans le temps additionnel, un coup franc puis un penalty.

En quarts de finale, l’Angleterre sera éliminée par le Portugal, futur finaliste à domicile, et la France par la Grèce, future championne d’Europe à la surprise générale.

Les Anglais sont à leur 15e participation à la Coupe du monde. A présent 5e dans le classement Fifa, ils avaient été vainqueur en 1966 à domicile. Les Anglais ont eu un parcours au Mondial-2022 jusqu’à lors jugé « facile » après trois victoire et un nul, (Angleterre-Iran (6-2), Angleterre-Etats-Unis (0-0) et Angleterre-pays de Galles (3-0) au premier tour, Angleterre-Sénégal (3-0) en huitième de finale), vont affronter le tenant du titre.