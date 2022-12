« Nous avons donné le maximum, c’est le plus important », a déclaré le sélectionneur national à la presse samedi soir, après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2022, disputée contre la France (2-0). Voici les réactions de Romain Saiss, Yassine Bounou et Walid Regragui après le match.

Romain Saiss, capitaine du Maroc:

« Forcément il y a de la déception. On est des compétiteurs et on aurait aimé aller au bout. Mais on a réalisé quelque chose d’exceptionnel. Ce n’est pas fini, il reste un match. Une troisième place à aller chercher, ce serait magnifique. C’est quelque chose qui doit nous servir dans les prochaines compétitions, Coupes du monde, Coupes d’Afrique. Tout est possible dans le football quand on fait ce qu’il faut, quand on a l’état d’esprit, l’envie de tout donner sur le terrain. Et qu’on ramène des trophées au Maroc! Je veux dire un grand merci à tous les Marocains. Ils nous ont été d’une aide très précieuse tout au long de la compétition, que ce soit au Maroc ou ici, les supporters présents, nos familles. On a eu un soutien exceptionnel et on est très fier de leur avoir fait vivre ce genre de moments.

Ma blessure? J’ai fait un essai avant le match où je me sentais bien, après malheureusement sur une action je me fais mal. Je n’ai pas de regrets, j’aurais préféré que ça m’arrive à l’échauffement, j’aurais pu laisser ma place avant. C’est comme ça, c’est le mektoub (le destin, NDLR), on a joué des 1/8 de finale, des quarts de finale, on a fait des très belles choses. »

Yassine Bounou, gardien de but du Maroc:

Walid Regragui, sélectionneur du Maroc:

. au micro de TF1: « On a donné le maximum, c’est le plus important. On a perdu beaucoup de monde: Aguerd avant l’échauffement et d’autres joueurs. C’était beaucoup pour nous. En deuxième mi-temps on a poussé, c’était beaucoup mieux. Mais ça n’enlève pas ce qu’on a fait. »

. au micro de beIN Sport: « On a confiance en tout le monde. Le plus important c’est d’avoir donné une bonne image, d’avoir montré au monde que le football marocain existait, qu’on avait des beaux supporters. Pour atteindre le très, très haut niveau, aller gagner une Coupe du monde, il faudra encore travailler mais on n’est pas très loin. »

. au micro de la chaîne marocaine Arriyadia: « Nous avons donné le maximum, c’est le plus important. Les garçons se sont battus jusqu’à la dernière minute. Nous voulions remporter la match, mais nous sommes tombés sur une équipe forte qui sait ce qu’elle fait et qui attend que tu commettes une erreur. Que nous avons commise au début du match (…) Nous pouvions marquer, mais dommage le but n’est pas arrivé. Que les Marocains nous pardonnent! On voulait aller en finale, mais une prochaine fois si dieu le veut (Sur la petite finale samedi face à la Croatie) Nous allons donner le maximum mais ce ne sera pas facile (…) on verra aussi les joueurs qui n’ont pas joué pour leur donner du temps de jeu. Même si on veut terminer troisième, nous allons faire attention car nous avons beaucoup de blessés. Là nous n’allons pas penser à ce match, nous allons nous reposer et je vais dire bravo aux garçons. C’est ce qui m’importe. »