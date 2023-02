Les Ultras Hercules de l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) ont levé un tifo spectaculaire, mardi, lors du derby qui les a opposé au Moghreb Atlético de Tetuán (MAT). Le tableau a mis en vedette l’un des personnages les plus célèbres de la série Game of thrones, Jon Snow. Le match, disputé au Grand stade de Tanger, s’est soldé par la victoire des locaux (2-0), derniers au classement de la Botola.

The best fans in the world ⚔️😍

| 🔵⚪️ #WeAreTangier | pic.twitter.com/R2Q1U3MVCD

— IRT – Ittihad Riadi De Tanger (@IRT_foot) February 21, 2023