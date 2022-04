Les clubs marocains qui passent au prochain des compétitions africaines, le Barça qui reprend sa place de dauphin en Liga ou encore la bonne opération de l’Olympique de Marseille en championnat de France…, revivez les moments forts de l’actualité sportive du week-end:

FOOT. Ligue des Champions: Le Raja bat l’ES Sétif (1-0) et termine leader

Le Raja de Casablanca a battu l’équipe algérienne de l’ES Sétif par 1 but à 0, dimanche au complexe sportif Mohammed V, en match de la 6è et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique de football, et termine en tête du groupe B.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Marouane Hadhoudi à la 74e minute. Le Raja, déjà assuré de sa qualification aux quarts de finale, consolide sa place de leader avec 15 points, devant son adversaire du jour (9 pts).

…Et le Wydad domine Petro Luanda (5-1)

Le Wydad de Casablanca a largement dominé Petro Luanda, par 5 buts à 1, samedi au complexe sportif Mohammed V, en match de la sixième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions d’Afrique de football, et termine en tête du groupe D.

Les buts des Rouges, déjà assurés de leur qualification aux quarts de finale aux côtés de leur adversaire du jour, ont été inscrits par Juvhel Tsoumou (11e), Achraf Dari (29è), Zouheir El Moutaraji (32e), Aymane El Hassouni (56e) et Muaid Ellafi (71e), alors que Petro Luanda a réduit l’écart par le biais de Pedro Pinto (64e).

Dans l’autre match, le Zamalek égyptien a concédé le nul blanc (0-0), vendredi à domicile, devant Sagrada Esperança, l’autre club angolais de ce groupe.

Au terme de cette journée, le WAC trône en tête du groupe D avec 15 points, devant Petro Luanda (11 pts), le Zamalek (4 pts) et Sagrada Esperança (2 pts). Le classement est complété par les Sud-Africains d’AmaZulu (7 pts) et les Guinéens de Horoya Conakry (4 pts), qui se sont neutralisés 1-1, dans l’autre match de cette journée, vendredi dernier.

Coupe de la CAF: Berkane se qualifie aux quarts de finale

La Renaissance de Berkane s’est qualifiée aux quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa victoire à domicile 1 à 0 sur le club ivoirien de l’ASEC Mimosas, dimanche lors de la 6è et dernière journée (groupe D) de la phase de poules.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Chadrack Lukombe sur pénalty (28e). Grâce à cette victoire, le club Orange totalise dix points, tout comme les Tanzaniens de Simba, vainqueurs, dans l’autre match de ce groupe, de l’US Gendarmerie nationale du Niger sur le score de 4 buts à 0.

Les buts de Simba ont été inscrits par Sadio Kanouté (63e), Kope Mugalu (68e, 78e) et Saidu Hamisu contre son propre camp (84).

Liga: le FC Barcelone nouveau dauphin du leader

Ligue 1: l’OM en dauphin bondissant, Strasbourg en outsider emballant

Marseille, renversant à Saint-Etienne (4-2), a sécurisé sa deuxième place et distancé ses concurrents Rennes et Nice, eux-mêmes menacés par la réussite de Strasbourg, quatrième de Ligue 1 après sa victoire 1-0 contre Lens.

Douze points devant l’OM, avec huit journées restantes, le Paris SG a retrouvé des couleurs contre Lorient (5-1) et tourné la page de son triste mois de mars, où il a quitté la Ligue des champions et subi deux revers en championnat, contre Nice et Monaco.

A deux semaines du « classique » contre l’OM, c’est la première fois que les trois astres du PSG marquent ensemble dans un même match. De son côté, Marseille a réussi un bon coup à Saint-Etienne, exploitant le nul de Nice et Rennes (1-1) samedi. Les Marseillais ont gardé la tête froide malgré le report du match, prévu samedi mais repoussé à cause des chutes de neige, et un début de rencontre raté.

Strasbourg, quinzième en fin de saison dernière, joue cette fois les premiers rôles. Après leur succès contre Lens, les Alsaciens sont quatrièmes avec 51 points, comme Nice, mais avec une meilleure différence de buts. Ils accusent seulement deux points de retard sur des Rennais qu’ils recevront le 20 avril.

A la Meinau, les Strasbourgeois ont fait la différence avec un penalty de Ludovic Ajorque (67e, 1-0), qui n’avait plus marqué depuis près de trois mois. Le Réunionnais en a obtenu un second, mais Jean-Louis Leca a repoussé la tentative de Kevin Gameiro (71e).

Avec cette deuxième défaite en un mois, Lens glisse au classement jusqu’à une dixième place bien éloignée de ses ambitions européennes.

Bundesliga: le Bayern gagne mais risque de perdre sur tapis vert

Le Bayern a gagné samedi 4-1 à Fribourg et repoussé Dortmund à neuf points à six journées de la fin de la Bundesliga, mais sa victoire pourrait lui être retirée sur tapis vert à la suite d’un incident en fin de match.

Pour l’instant, le Bayern mène avec 66 points après 28 journées, devant Dortmund (57 pts), qui s’est effondré à domicile 1-4 contre Leipzig, désormais seul quatrième (45 pts). Leverkusen (51 pts) a conforté sa troisième place en battant le Hertha 2-1.

A la suite d’une confusion dans l’affichage des changements, le Bayern s’est retrouvé pendant une vingtaine de secondes avec 12 joueurs sur la pelouse. Les experts estimaient samedi soir que le club risquait une sanction, éventuellement la perte de ses trois points.

Dortmund a craqué contre Leipzig samedi à domicile, balayé 4-1 malgré son « Mur Jaune » rempli pour la première fois depuis deux ans, notamment sous les coups d’un Christophe Nkunku de gala, auteur d’un but et de trois passes décisives. Konrad Laimer, servi deux fois par le néo-international français, a inscrit les deux premiers buts du RB (21e et 30e). Après la pause, l’Autrichien a rendu la politesse à l’ancien Parisien, qui a marqué à son tour, portant son total cette saison en championnat à 16 buts et 12 passes décisives.

Après la réduction du score par Donyell Malen (1-3, 84e), Nkunku a de nouveau servi une balle de but à l’international espagnol Dani Olmo (1-4, 86e).

La fête promettait pourtant d’être belle à Dortmund, pour célébrer le premier match avec un stade plein, 81.000 spectateurs, depuis février 2020 et le début de la pandémie de Covid-19.

Premier League: Tottenham fait exploser Newcastle

Laborieux pendant 40 minutes et brillant ensuite, Tottenham s’est provisoirement emparé de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions en écrasant Newcastle (5-1) alors que West Ham a battu Everton (2-1), dimanche lors de la 31e journée de Premier League.

Très irrégulier à l’arrivée d’Antonio Conte, Tottenham semble enfin trouver de la régularité avec cette 5e victoire sur les 6 dernières journées. Avec 54 points, il devance à la différence de buts Arsenal, qui jouera lundi à Crystal Palace, et qui a 2 matches en moins, confirmant ses prétentions pour la fin de saison.

Les Londoniens ont aussi encore démontré leur force de caractère, puisque ce succès porte à 14 le nombre de points glanés après avoir été menés au score cette saison, le plus haut total pour la Premier League.

A l’inverse, Newcastle enchaîne un troisième revers de suite et si ses 9 points d’avance sur la zone rouge semblent encore un matelas confortable, les Magpies ont pu mesurer ce qui les sépare du haut du tableau.

Calcio: la Roma invincible depuis 10 matches

L’AS Rome s’est imposée dimanche sur le terrain de la Sampdoria Gênes (1-0) pour étirer à dix matches sa série d’invincibilité en Serie A et pointer à la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa.

Après la défaite de l’Atalanta contre Naples (3-1), les Giallorossi n’ont pas attendu pour mettre une option sur la cinquième place, grâce à un but d’Henrikh Mkhitaryan (27e) et une belle combativité.

L’Arménien a conclu de près un joli mouvement collectif parti du gardien Rui Patricio et passé par le couloir gauche entre les pieds du jeune latéral qui monte chez les Giallorossi, Nicola Zalewski, 20 ans.

Les hommes de José Mourinho comptent deux longueurs d’avance sur la Lazio (6e), trois sur l’Atalanta (7e) et quatre sur la Fiorentina (8e), sachant que Bergamasques et Florentins comptent un match en retard.