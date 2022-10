Le Français Karim Benzema, immense favori, a décroché lundi soir le Ballon d’Or du meilleur joueur pour couronner sa saison 2021-2022 parfaite avec le Real Madrid, une consécration planétaire pour l’attaquant des Bleus (34 ans), premier Français récompensé depuis Zinédine Zidane en 1998.

Recevant le trophée des mains de Zidane lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, Benzema a été sacré devant le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), champion d’Afrique qu’il avait battu en finale de la Ligue des champions en mai (1-0), et le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City).

L’attaquant du Real Madrid était d’ailleurs désigné comme l’ultra-favori pour remporter le Ballon d’Or 2022 et il devient le cinquième joueur français à glaner la plus prestigieuse distinction individuelle dans le football, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane.

Le Polonais Robert Lewandowski a, pour sa part, reçu pour la deuxième année consécutive le Trophée de meilleur buteur du monde, rebaptisé Gerd Müller.

Chez les dames, c’est l’Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone) qui a été élue Ballon d’or féminin pour la deuxième année consécutive.

Elle devance l’Anglaise Beth Mead (2e), d’Arsenal, sacrée championne d’Europe à domicile avec les « Lionesses » et désignée meilleure joueuse de la compétition, et l’Australienne Sam Kerr (3e), qui joue à Chelsea.

Gavi, jeune milieu espagnol du FC Barcelone a, lui, reçu le Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans de 2021-2022, succédant au palmarès à son compatriote et coéquipier Pedri.

A 18 ans, Gavi est le quatrième lauréat du Trophée Kopa, créé en 2018, après Pedri (2021), le Néerlandais Matthijs de Ligt (2019) et le Français Kylian Mbappé (2018), aucun prix n’ayant été remis en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.