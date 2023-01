Le président de la FIFA Gianni Infantino et le président de la CAF Patrice Motsepe sont arrivés vendredi à l’aéroport Rabat-Salé, où ils ont été accueillis par Fouzi Lekjaâ.

« Je suis super content d’être de retour au Maroc. C’est mon pays. Dima Maghrib! », a déclaré vendredi le président de la FIFA à la presse, à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé.

Gianni Infantino a aussi félicité le Maroc « encore une fois » pour « cette extraordinaire Coupe du monde ».

Le président de la FIFA doit assister, avec celui de la CAF, au tirage de la Coupe du monde des clubs, prévu à partir de 12h00 (heure locale) au Complexe Mohammed VI de football à Salé. Une « coupe importante avec les champions de tous les continents qui se réunissent dans un grand pays de football », a fait valoir Gianni Infantino.

Et d’ajouter : « Je suis vraiment heureux, je suis chez moi et je me réjouis déjà de ce tirage au sort ».

Interrogé sur la position de la CAF, par rapport au refus de l’Algérie d’autoriser l’avion de la RAM transportant l’équipe nationale U23, devant prendre part au CHAN, le président de la CAF s’est dit « triste ».

« Ça me rend triste. Je veux le Maroc en Algérie. Je veux que ces jeunes garçons représentent le peuple marocain, mais aussi le peuple africain (dans cette compétition) », a fait savoir Patrice Motsepe à la presse.

« J’ai passé ces derniers jours à faire tout mon possible, dans mes discussions avec le gouvernement algérien » pour que le Maroc puisse y participer. Selon le patron du football africain, les autorités algériennes veulent que le Maroc prenne part au CHAN. « Ils ont dit: On veut le Maroc, on veut qu’ils jouent, on veut qu’ils viennent en Algérie et on leur offrira le meilleur accueil possible. Ce sont nos frères », a-t-il assuré.

A leur arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, les deux responsables ont été accueillis par le président de la Fédération royale marocain de football (FRMF). Fouzi Lekjaâ était déjà sur place pour accompagner la sélection marocaine U23 qui devait s’envoler vers Constantine pour participer au CHAN. Mais faute d’autorisation pour accéder à l’espace aérien algérien à bord de l’avion de la RAM, le sort des U23 est toujours en suspens.