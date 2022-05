L’arbitre Bouchra Karboubi sera la première femme marocaine à officier une finale de la Coupe du Trône de football, à l’occasion du duel pour le titre de la saison 2019-2020, qui opposera l’AS FAR au Moghreb de Tétouan, samedi prochain au Grand Stade d’Agadir (16h00).

Karboubi sera assistée par une autre femme-arbitre, Fatiha Jermoumi et par Mustapha Akerkad, selon le site web de la Fédération royale marocaine de football.

Le quatrième arbitre sera Reddad Daki, alors que Redouane Jiyed, Yassine Bouslim et Abdessamad Abertoune se chargeront de la VAR, apprend-on de même source.

Jermoumi, native de la ville d’Oujda, a fait partie, en janvier dernier, du corps arbitral qui a dirigé des matches lors de la 33è Coupe d’Afrique des Nations. Elle a été arbitre assistante lors du match Gambie-Mali, en plus d’avoir fait partie de l’équipe en charge de la VAR lors d’autres matchs, notamment la finale Sénégal-Egypte (avec Adil Zourak et Zakaria Brinsi).

Lire aussi: CAN 2021: quatre femmes dont deux Marocaines officient le match Zimbabwe-Guinée, une première

Devenue arbitre nationale en 2007, puis arbitre internationale en 2016, elle a fait son baptême de feu continental lors de la CAN féminine de 2018, organisée au Ghana, et la CAN des moins de 23 ans en 2019 en Egypte, où elle a notamment officié le match de classement pour la 3è place.

Pour arriver en finale de la Coupe du Trône, l’AS FAR s’était imposée, en demis, face au Raja de Beni Mellal (1-0) au grand stade d’Agadir, alors que le MAT avait battu le Wydad de Casablanca aux tirs au but (5-3, 2-2 temps réglementaire et prolongation) au Grand stade de Marrakech.