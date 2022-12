A Sebta et Melilla, les Marocains sont sortis célébrer la qualification historique du Maroc aux quarts de finale de la Coupe du monde 2022, aux dépens de l’Espagne.

« Folie dans les rues et ‘disco’ de klaxons » à Melilla. Selon le quotidien espagnol Marca, des centaines de supporters marocains sont descendus dans les rues de la ville pour célébrer la victoire du Maroc sur l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon le journal local Melilla Hoy, La Plaza de España résonnait du bruit incessant des klaxons des voitures et de grands groupes de Marocains dans la ville célébrant la victoire du Maroc.

Les bars, les cafétérias et les pubs de la ville palpitaient de tension et d’émotion à chaque jeu et occasion manquée par l’Espagne et le Maroc lors du match qui les opposait en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, détaille la même source.

Des centaines de supporters marocains ont même envahi la clôture séparant Melilla du reste du Maroc et tenté tenté d’entrer pour célébrer la victoire du Maroc dans la ville, rapporte Okdiario.com.

A Sebta, sifflets, écharpes, cris d’euphorie et drapeaux étaient au rendez-vous mardi soir pour célébrer la victoire du Maroc sur l’Espagne, écrit le site de la chaine de télévision locale Ceuta TV. Là aussi, ils étaient des centaines à célébrer l’exploit des Lions de l’Atlas dans les rues de la ville.

Dans le quartier Hadú, des dizaines de véhicules ont emprunté l’Avenida de Regulares et la rue Capitán Claudio Vázquez pour célébrer la victoire de l’équipe de Regragui, rapporte la même source.

Les célébrations dans la ville ont même fait réagir le porte-parole de VOX à l’assemblée de la ville autonome. « Pro-Marocains. Espagnols uniquement pour le DNI », a-t-il tweeté dans la soirée.