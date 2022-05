Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, est arrivé dimanche à Casablanca pour assister à la finale de la Ligue des champions africaine, prévue ce lundi au Complexe Mohammed V, entre le Wydad et Al Ahly. Avec « deux grandes équipes africaines » et une « belle rivalité » entre le Maroc et l’Egypte, la rencontre sera, selon lui, une « magnifique fête de football ».