La FIFA a dévoilé, ce dimanche, la chanson «Welcome to Morocco», hymne de la Coupe du Monde des clubs 2022 qu’accueille le Maroc jusqu’au 11 février courant.

Produite par le compositeur RedOne, la chanson «Welcome to Morocco» est interprétée interprétée, en arabe et en anglais, par un groupe de chanteurs marocains, en l’occurrence, Dizzy Dros, Douzi, Hatim Ammor, Aminux, Asma Lmnawar, Nouamane Belaiachi, Rym Fikri et Zouhair Bahaoui.

Producteur à succès et ayant travaillé avec les plus grands artistes de sa génération, le Marocain RedOne a produit chanson officielle de la Coupe du Monde 2022.

Nadir Khayat, de son vrai nom, est devenu récemment Directeur exécutif divertissement au sein de la Fédération internationale de football association (FIFA).