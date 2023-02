Lors de la conférence de presse de sa présentation, Azzedine Ounahi a évoqué le rôle majeur de son ami et coéquipier Amine Harit. « Il a eu un vrai rôle dans ce transfert », a confié le milieu de terrain.

Lors de la conférence de presse de présentation des nouvelles recrues de l’OM, tenue aujourd’hui, Azzedine Ounahi a révélé les dessous de son transfert à l’Olympique de Marseille. En effet, son compatriote Amine Harit, joueur à l’OM depuis 2021, y est pour beaucoup. Blessé, le Lion de l’Atlas n’a pas pu participer au dernier Mondial durant lequel son équipe a brillé jusqu’en demi-finales.

Il s’est toutefois rendu au Qatar, et en priorité, pour convaincre son ami de le rejoindre au club de la cité phocéenne.

« Amine est arrivé à Doha. J’ai pensé qu’il était là pour nous supporter, mais dès qu’il est arrivé, il m’a dit :convocation dans ma chambre. Et direct, il a commencé à me parler de l’OM: il faut que tu viennes… Je lui ai dit: attends, pas de pression, déjà je parle avec les dirigeants et regarde le projet. Aujourd’hui, personne ne peut dire qu’il ne connaît pas l’OM. Je sais que c’est un grand club mais lui, il était pressé », raconte Ounahi avec enthousiasme.

Et d’abonder: « Dès qu’il est arrivé, il m’a parlé de l’OM, il m’a bien parlé du groupe, de la ville, de l’ambiance. C’est un frère pour moi, c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Il a un bon cœur. J’ai hâte qu’il revienne de blessure et de jouer à ses côtés. Quand il est venu, il m’a bien parlé du club et m’a beaucoup aidé pour faire mon choix. Il a eu un vrai rôle dans ce transfert. »

Sur Twitter, Amine Harit a plaisanté sur le rôle qu’il a joué dans le transfert de son désormais coéquipier en club, en lançant avec humour le hashtag #AgentAmine.

Fraîchement débarqué d’Angers SCO, l’international marocain, Azzedine Ounahi, a vite fait ses preuves au sein du club phocéen. Lors de son premier match hier sous les couleurs de l’OM contre Nantes, le joueur de 22 ans s’est illustré en marquant un but magnifique en fin de match.