Vivement critiqué par les supporters marocains depuis plusieurs mois, Vahid Halilhodžić a encore du mal, beaucoup de mal, à convaincre. Mais pour le technicien franco-bosniaque, il faut féliciter les joueurs après ces « deux belles victoires » et rester « optimistes » pour le Qatar.

Malgré deux victoires successives, lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) et une qualification pour la Coupe du monde 2022, Vahid Halilhodžić reste au centre des critiques.

On lui reproche, entre autres, un jeu incohérent et une composition instable, en plus de ses conflits avec certains joueurs dont Hakim Ziyech.

Bien que le Maroc ait réussi à s’imposer, hier lundi, contre le Libéria (0-2), le sélectionneur national a reconnu quelques « complications ».

« C’est une victoire presque trop tranquille. Mais c’était tellement compliqué à ce stade, on avait tellement de problèmes: des maladies et pour la première fois, autant de blessures. (….) Un des joueurs s’est même fait opérer du genou aujourd’hui. C’est le stage le plus difficile que j’ai vécu avec l’équipe du Maroc », a réagi Vahid Halilhodžić au micro d’Arriyadia, après le match.

Le coach est ensuite revenu sur la défaite cuisante des Lions de l’Atlas contre les Etats-Unis (0-3), en amical. « Paraît-il, on a été beaucoup critiqués après le match contre les Etats-Unis. Moi, il m’a bien servi à montrer aux garçons que si on n’était pas prêt pour jouer un match de ce niveau, on allait prendre une belle gifle. Et pour moi, c’était très positif », a-t-il confié.

« On n’est pas favoris »

Et d’argumenter: « Quand on fait une comparaison d’analyse des matchs, on a couru contre l’Afrique du Sud 10 kilomètres plus vite que contre les Etats-Unis. Cela montre qu’on n’était ni compétitifs, ni physiquement en forme. On a payé ça avec une lourde défaite ».

Pour le technicien franco-bosniaque, les Lions de l’Atlas « se sont réveillés avec deux belles victoires ».

« Déjà, on est presque qualifiés pour la prochaine CAN, il faut féliciter les joueurs. Maintenant, il faut se reposer et préparer la suite qui n’est pas facile », a souligné le coach.

La victoire contre le Libéria permet au Maroc de conforter son place de leader du groupe K avec six points, suivi de l’Afrique du Sud et du Liberia (0 pt). Les deux buts du match ont été signés Fayçal Fajr, qui a transformé un penalty (56e), et Youssef En-Nesyri (57e).

Au Qatar 2022, le Maroc sera dans le groupe F avec la Belgique, le Canada et la Croatie. « Je ne sais pas ce que le public attend. On n’est pas favoris de ce groupe qui est l’un des plus difficiles. On joue contre le vice-champion du monde et une équipe qui a terminé troisième meilleure équipe d’Amérique du Nord », a estimé Vahid Halilhodžić.

« Ça va être un championnat du monde avec beaucoup de tests pour nous », a-t-il ajouté, assurant qu’il faut toutefois rester « optimiste ».