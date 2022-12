Dans un reportage diffusé au JT d’une télévision allemande, trois joueurs de la sélection marocaine sont présentés comme adeptes de l’Etat islamique.

La théorie est signée Welt, une chaîne de télévision privée allemande d’information et de documentaires. Dans un reportage diffusé dans son journal télévisé, Abdelhamid Sabiri, IliasChaiir et Zakaria Aboukhlal sont visés par une comparaison des plus farfelues.

Bizarrement @welt n’a jamais suspecté les joueurs de l’équipe allemande, Messi, Cristiano ou Haaland de sympathie avec un groupe terroriste. Il semble que cette suspicion soit réservée à l’équipe marocaine. pic.twitter.com/ZIyaHpIXwn — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) December 14, 2022

« Une photo de l’équipe nationale de football a provoqué un scandale. Sur la photo, trois joueurs posent avec le drapeau marocain, agitant leurs bras et pointant leur index droit vers le haut. C’est une salutation que le soit disant Etat islamique a adopté. Les combattants posent souvent avec ce geste après les conquêtes », a estimé la chaine de télévision allemande, dont le commentaire été traduit par Morocco Intelligence.

« Séquence lunaire de pure calomnie de la télévision allemande Welt qui insinue que les joueurs marocains @ZAboukhlal, @As10Sabiri et @IliasChaiir se seraient inspirés de l’État Islamique pour célébrer leur victoire face au Portugal », écrit le média en ligne. Et d’ajouter: « Bizarrement @welt n’a jamais suspecté les joueurs de l’équipe allemande, Messi, Cristiano ou Haaland de sympathie avec un groupe terroriste ».

Nein, die Welt hat ein eindeutiges Profil, was Muslime angeht. Sie werden als „Islamisten“ und in diesem Fall völlig ohne professionelle Einordnung als Terror-Sympathisanten dargestellt. Sie haben überhaupt nichts verbrochen. In ihnen wird kein gleichwertiger Mensch gesehen. — Tarek Baé (@Tarek_Bae) December 12, 2022

« Le monde a un profil clair en ce qui concerne les musulmans. Ils sont dépeints comme des ‘islamistes’ et en l’occurrence comme des sympathisants terroristes sans aucune qualification professionnelle, déplore un internaute. « Honte à vous », écrit un autre.