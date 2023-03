Vidéo. Regragui: « Tous les Marocains sont derrière Achraf Hakimi »

L’international marocain du PSG Achraf Hakimi a été appelé lundi pour disputer les prochains matchs amicaux du Maroc par le sélectionneur Walid Regragui qui lui a apporté son soutien après sa mise en examen pour viol en France.

« Il est serein, c’est le plus important. Nous on est avec lui, il y a la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf », a déclaré Regragui lors de la présentation des joueurs convoqués pour les rencontres des Lions de l’Atlas contre le Brésil (25 mars à Tanger) et le Pérou (28 mars à Madrid).

Hakimi est fort sur et en dehors du terrain

« On est de tout coeur avec lui et ça lui fera du bien de rentrer au Maroc et de sentir qu’on le soutient », a insisté le coach franco-marocain en réponse à une question de l’AFP lors d’une conférence de presse à Salé.

« C’est quelqu’un de fort sur et en dehors du terrain. Il faut qu’il pense au football d’abord et il y a des gens qui vont s’occuper de ces affaires là pour lui », a-t-il ajouté, précisant qu’il avait parlé au joueur depuis qu’il a été visé par les accusations de viol.

Le défenseur du Paris Saint-Germain a été mis en examen pour viol le 3 mars après avoir été accusé par une femme de 24 ans de l’avoir violée le 25 février chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Des accusations qu’il conteste.

« Je n’aime pas l’ingratitude »

Pour les deux matches à venir, Regragui a conservé le noyau dur du groupe qui a brillé au Mondial au Qatar: outre Hakimi, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Noussair Mazraoui ou encore Sofyan Amrabat.

« L’idée première était de garder une ossature du groupe. Je n’aime pas l’ingratitude, je sais que beaucoup attendent des changements mais c’est ce groupe qui nous a emmené en Coupe du monde et qui a rendu heureux les Marocains », a-t-il argué.

De nouvelles têtes font néanmoins leur entrée en sélection nationale, dont Benjamin Bouchouari (Saint-Etienne), Ayoub Amraoui (OGC Nice) et Chadi Riad (FC Barcelone).

« On a beaucoup de joueurs issus de l’équipe olympique, c’est une donnée importante pour moi de préparer l’avenir et de les intégrer rapidement avec le groupe qui a fait le Mondial », a plaidé Regragui.

Les Lions de l’Atlas ont signé un parcours exceptionnel en décembre dernier au Qatar en se hissant en demi-finale du Mondial, une première historique pour une équipe africaine et du monde arabe.