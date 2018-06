Vidéo. RedOne sort une chanson pour le Mondial 2018

Quatre ans après avoir produit la chanson officielle de la coupe du monde du Brésil en 2014, RedOne signe la chanson du Mondial2018 en Russie, "One world". Une chanson dont le clip met encore une fois en valeur les atouts touristiques du Maroc.

Le clip de "One World" a été tourné à Moscou et à Agadir et compte la participation de la chanteuse Adelina et du célèbre groupe "Now United".

Comme pour le clip de sa chanson "Boom Boom", le clip expose des images sublimes tournées au Maroc, et plus précisément à la capitale du Souss et permettra donc de promouvoir cette destination à l'échelle mondiale puisque "One world" serait diffusée jusqu’à 5 fois par jour sur Being sport, tout au long de la coupe du monde.

"La musique a une grande capacité de s'exporter à travers le monde. Au regard de mon statut d'artiste et la réussite que j'ai eue au fil des ans, Dieu merci, je ressens une grande envie de l'utiliser pour faire connaître mon pays à travers le monde", avait déclaré RedOne à l’agence MAP.

Un souhait qui pourrait bien être réalisé vu la popularité de RedOne sur les réseaux sociaux. A peine publiée hier, la chanson "One World" a d'ailleurs dépassé le 1 million de vues.