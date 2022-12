Si mardi, La Roja a « dix minutes de déconcentration » contre le Maroc, comme c’était le cas face au Japon, l’Espagne va rentrer chez elle, a estimé l’international espagnol Pedri lundi en conférence de presse.

Pedri a estimé lundi que si contre le Maroc, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, son équipe a les « 10 minutes de déconcentration » qu’ils ont eues contre le Japon en phase de groupes, elle rentrera « à la maison ». « On sait qu’on doit améliorer ça, on va y travailler et l’améliorer, ça ne peut pas nous arriver parce que sinon on est out », a assuré le milieu offensif du Barça, cité par l’agence de presse espagnole Europa Press.

Contre le Japon, la défaite 2-1 reléguait l’Espagne à la deuxième place du groupe E et l’envoyait en huitièmes de finale pour affronter le Maroc. Une « seconde chance » qu’il ne faut pas gâcher, a estimé le joueur de 20 ans.

« Nous avons une deuxième chance, nous sommes deuxièmes et c’est au tour du Maroc et nous attendons vraiment ce match avec impatience », a-t-il déclaré.

Le Maroc est une équipe qui « a beaucoup de qualité » parmi ses joueurs. « Beaucoup jouent dans l’élite. Ça va être un match difficile. Achraf Hakimi est l’un des piliers et on sait de quoi il est capable, il joue au PSG. Il faut les respecter car ils sont arrivés premiers du groupe », a reconnu le milieu de terrain espagnol.

Sur le plan personnel, le blaugrana a affirmé être « bien ». « Personnellement, je me sens bien, c’est vrai que le match au Japon n’était pas ce à quoi on s’attendait mais j’ai hâte de jouer contre le Maroc », a encore assuré Pedri.

« Le Maroc aura vu notre jeu et nous aura étudiés, nous devons changer les choses. Il y a des choses à améliorer. Je pense que nous allons faire un bon match « , a-t-il notamment ajouté.