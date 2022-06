Transféré du Stade Rennais à West Ham pour 35 millions d’euros, l’international marocain Nayef Aguerd a confié qu’il était temps pour lui « d’aller vers un autre club ».

Nayef Aguerd est officiellement sociétaire du club West Ham. Le club a officialisé ce lundi matin son transfert pour les cinq prochaines années, contre la somme de 30 millions de livres Sterling primes comprises, soit près de 35 millions d’euros.

« West Ham est un club historique », a déclaré le joueur de 26 ans dans une interview accordée à West Ham TV. « J’ai vu quelques matchs de West Ham cette année, et j’ai vu les fans et l’ambiance était fantastique ».

L’ex-défenseur central du Stade Rennais, formé à l’Académie Mohammed VI, avait été acheté à Dijon en 2020 pour près de 5 millions d’euros.

« J’ai passé deux années formidables à Rennes. Je n’oublierai jamais ces années, mais il était temps d’aller vers un autre club et une autre ambition. J’étais vraiment excité quand j’ai entendu que West Ham s’intéressait à moi », confie l’international marocain.

Lire aussi: Nayef Aguerd quitte le Stade Rennais et rejoint West Ham

« De plus, les fans m’ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas répondu parce que je ne pouvais pas. Mais quand j’ai vu ça, j’ai su que je devais aller en Premier League. C’est un rêve pour chaque joueur », poursuit-il dans son entretien avec la chaine des Hammers.

🚨 COMPETITION TIME 🚨

To be in with a chance of winning a 2022/23 home shirt signed by Nayef Aguerd all you have to do is…

1. Make sure you’re following us

2. Follow @AguerdNayef

3. Like this tweet

A winner will be randomly selected later this week. Good luck! 🤞 pic.twitter.com/UeZWRuO0Cg

— West Ham United (@WestHam) June 20, 2022