L’Argentin Lionel Messi rejoint les stars mondiales qui soutiennent le dossier de la candidature marocaine Morocco 2026. Saad Abid a tenu sa promesse et a pu rencontrer le numéro 10 du FC Barcelone et l’inciter à soutenir le Maroc dans sa course pour l’organisation de la coupe du monde 2026.

