Mehdi Benatia et Azzedine Ounahi ont répondu présent à cette 5ème édition du Tournoi international U19, organisée par l’Académie Mohammed VI de football du 21 au 24 février à Rabat.

L’international marocain, Azzedine Ounahi a donné le coup d’envoi de ce tournoi qui se jouera en quatre groupes de trois équipes chacun, dont les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale.

🇲🇦🏆 | Azzedine Ounahi donne le coup d’envoi du tournoi international U19 , que l’Académie Mohammed VI de football organise à Rabat, du 21 au 24 février 2023 avec la présence de Mehdi Benatia ! pic.twitter.com/amKdaGGzJc — Izem Anass (@Izemanass) February 21, 2023

Le tournoi verra la participation de l’Académie Mohammed VI de football et du Fath Union Sport du Maroc, du PSV Eindhoven et de Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas, du Real Madrid et de Real Sociedad de l’Espagne, de l’Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais et de Racing Club de Strasbourg de France, de l’Académie Génération Foot du Sénégal, du Royal Sporting Club Anderlecht de Belgique et des Rangers FC de l’Écosse.