Vidéos. Loïs Openda claque le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1

En inscrivant trois buts en 4 minutes et 30 secondes, entre la 31e et la 35e minute de jeu, face à Clermont ce dimanche, l’attaquant de Lens Loïs Openda (23 ans) a marqué le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 et un des plus rapides de l’histoire du footaball.

5 MINUTES 🤯 Lens’ Loïs Openda equals the fastest Ligue 1 hat-trick in the 21st century ⚡️ pic.twitter.com/7bcpvnitXg — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2023

Matt Moussilou était jusque-là le détenteur du record en inscrivant 3 buts en 4 minutes et 43 secondes avec le LOSC face à Istres en 2005. Avec une seconde de moins, Loïs Openda a réussi à faire la différence. L’attaquant belge n’avait plus marqué depuis 10 matchs.

Le triplé de Mané en 2min 56

Le samedi 16 mai 2015, lors du match de la 37e journée de Premier League entre Southampton et Aston Villa, le sénégalais Sadio Mané, qui avait à l’époque 23 ans, est entré dans l’histoire du championnat d’Angleterre en réussissant le triplé le plus rapide.

Sadio Mané avait besoin de beaucoup moins de temps que Loïs Openda pour réussir son incroyable performance. En seulement 2 minutes et 56 secondes, il avait inscrit trois buts. L’international sénégalais avait ainsi inscrit à jamais son nom dans le livre des records de la Premier League.

En Ligue des champions, c’est l’égyptien Mohamed Salah qui détient le record. Mo Salah comme l’appelle le public de Liverpool avait battu le record avec son incroyable triplé en 6 minutes 12 secondes devançant ainsi Bafétimbi Gomis, qui avait battu le record le 7 décembre 2011 avec Lion face au Dinamo Zagreb (7-1).