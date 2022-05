Le Real Madrid a remporté samedi soir sa 14e Ligue des champions, en s’imposant contre Liverpool (1-0), lors d’une finale marquée par des incidents logistiques inédits. À Casablanca, près de 380 supporters, membres de l’une des peña locales du club merengue se sont donnés rendez-vous dans un hôtel du centre-ville pour suivre la finale ensemble.

« Campeones ! Campeones ! Olé, olé, olé! « . Directement après le coup de sifflet final du match, l’euphorie s’est rapidement emparée de la peña Casa madridista. Ils étaient près de 380 personnes à se retrouver samedi soir, dans un hôtel du centre-ville de Casablanca, pour suivre la finale de la Ligue des champions, tous ensemble.

Deux écrans géants, tambours, drapeaux et écharpes en blanc et bleu…l’ambiance était digne du Santiago-Bernabéu. « Autour du Real Madrid, il y a toujours une bonne ambiance. Il faut dire que ça fait quatre ans que le Real Madrid n’avait pas joué de finale. Tout le monde attend un après Ronaldo et c’est essentiel pour nous qu’on remporte une 14e Ligue des champions », s’enthousiasme Taieb Smili, secrétaire général de la peña Casa madridista, peu avant le début du match.

Cette association compte parmi la dizaine de groupes de supporters officiels que compte le club madrilène au Maroc. Rien qu’à Casablanca, il y en a deux, au moins, dont la peña Casa madridista qui a vu le jour en 2014. « Tout le monde sait que cette compétition est celle du Real Madrid pour l’avoir remporté déjà treize fois. Aujourd’hui, c’est sa 17e finale », assure Taieb Smili.

« Je suis fan du Real Madrid depuis toujours. Je suis incapable de vous dire la date, mais je suis née en aimant le Real Madrid. C’est une vraie passion », nous confie Niima, membre de la même peña. « Si on gagne aujourd’hui, promis l’année prochaine je ne regarde plus le foot pendant une année. Parce que si on les 14, c’est déjà pas mal », s’amuse-t-elle à dire.

Finalement, le Real Madrid a réussi à s’imposer contre Liverpool (1-0), grâce à un but du Brésilien Vinicius Junior, 21 ans et un Courtois excellent. Une « Decimocuarta » qui permet aux Merengue de conserver leur titre de Rois d’Europe, loin devant l’AC Milan qui en compte la moitié (7).