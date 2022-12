Le président de la Fédération royale marocaine de football s’est prononcé pour la première fois sur le scandale des billets du Mondial 2022. Il a promis aux « misérables » qui en sont responsables des « mesures sévères ».

« Parmi les choses qui ont relativement gâché notre joie et la liesse des supporters, il y a les manipulations ignobles autour des billets, caractérisées par la misère et la cupidité et dont les protagonistes étaient des personnes (prétendument, ndlr) affiliées à la famille du football national », a regretté Fouzi Lekjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), à l’issue d’une réunion de son comité directeur mardi, au Complexe Mohammed VI de Football à Rabat.

« Ici, je dois préciser que nous avons commencé à être confronté à cette problématique des billets au fur et à mesure qu’on avançait dans la compétition », a-t-il poursuivi.

Fouzi Lekjâa a expliqué que les supporters marocains ne s’attendaient pas à ces résultats et que la préparation pour cette éventualité ne « s’est pas faite de la bonne manière ». De plus, « les billets du Mondial ont été vendus six mois avant le début de la compétition ».

Lorsque le Maroc s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial, puis pour les quarts et les demies, la FRMF a dû faire de « grands efforts pour trouver des solutions » à chaque fois, dans « des périodes ne dépassant pas 48 heures », a souligné le patron du football national.

Une commission d’enquête

Cela s’est fait en coordination avec la FIFA et les autorités qataries dans l’objectif de mettre des billets à la disposition du plus grand nombre des supporters marocains.

Ces supporters, « qui ont fait le déplacement depuis le Maroc » notamment, ont fait « les plus grands sacrifices » pour encourager l’équipe nationale, a-t-il rappelé, promettant de prendre des « mesures strictes » à l’encontre des « personnes misérables (…) qui ont profité de cet événement » pour revendre des billets censés être gratuits, « quels que soient leur rang, leur poste ou leur responsabilité ».

Le président de la FRMF a annoncé la constitution d’une commission d’enquête au sein de la fédération pour déterminer les responsabilités dans cette affaire. Les décisions qui seront prises, dans ce sens, seront annoncées lors de la prochaine réunion du comité directeur, prévue le 16 janvier prochain. « Toute personne qui s’avèrera impliquée (dans ce scandale, ndlr) sera renvoyée définitivement du monde du football », a-t-il martelé.

Le procureur du roi près la cour d’appel de Casablanca avait ordonné la semaine dernière l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de revente de ces billets dans le marché noir, lors de la Coupe du monde 2022.

Mohammed El Haidaoui, président de l’Olympique Club de Safi (OCS), a été entendu deux fois par les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) chargés de l’enquête. Un enregistrement audio le mettant en cause était devenu viral pendant le Mondial.