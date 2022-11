Le Maroc avait déjà affronté la Croatie, finalise de l’édition précédente de la Coupe du monde Russie 2018, dans le cadre du tournoi Hassan II, organisé en 1996 à Casablanca.

On est le 11 décembre 1996. La ville de Casablanca accueille le tournoi Hassan II de football. Il s’agit d’une compétition internationale et amicale qui se déroula au Stade Mohammed V. Les pays participants sont deux nations Africaines (le Maroc et le Nigeria) et deux Européennes (la Croatie et la République tchèque).

Ce jour-là, le Maroc croise la Croatie dans le cadre de la première édition de cette compétition. Dirigée alors par feu Henri Michel, l’équipe marocaine s’est inclinée face aux Croates aux tirs aux buts (6-7), après un match qui s’est soldée sur un nul 2-2 en temps réglementaire.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par Salaheddine Bassir et Ahmed Bahjda, tandis que la sélection croate a pu s’offrir ses deux buts grâce au doublé de Goran Vlaovic.