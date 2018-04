Vainqueur de la Juventus Turin au Bernabeu (2-1), le Real Madrid s’est fait renverser une semaine plus tard à Turin dans un match comptant pour la demi-finale de la Ligue des Champions saision 2002/2003. Un match qui restera comme l’un des plus beaux et plus spectaculaires de l’histoire de la UCL.

Voir la vidéo sur Sport24info