Invité d’une émission diffusée par MBC, l’international marocain qui évolue dans le championnat saoudien s’est pour la première fois exprimé sur son départ inattendu en 2019 du stage de l’équipe nationale.

« J’ai vu que beaucoup de médias parlaient de ma mauvaise relation avec les joueurs de l’équipe nationale. Au contraire, j’ai des contacts quasi régulier et quotidiens avec 60 à 70% des joueurs. On se parle toujours et on se voir souvent, note relation est excellente », a d’abord confié l’avant-centre de l’Ittihad FC, invité par l’émission Action avec Walid, diffusée dans la soirée de dimanche par la chaine de télévision saoudienne MBC Action.

Abderrazak Hamdallah a été ensuite interrogé sur les raisons de son départ soudain en 2019 du stage des Lions de l’Atlas, alors qu’il était retenu par Hervé Renard pour disputer la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Auteur alors d’une saison remarquable, le joueur avait eu une altercation avec ses coéquipiers de l’époque.

« La vérité, je considère cela comme un point noir dans ma vie de footballeur. Personnellement, j’estime que je ne devais pas faire cette erreur. C’était une erreur involontaire de ma part que j’ai faite sans penser aux conséquences », a-t-il reconnu.

Pour Hamdallah, « le fait d’être éloigné de l’équipe nationale pendant trois ans est une punition en soi ».

« Je tiens à présenter encore une fois mes excuses aux Marocains ainsi qu’auprès de tout responsable du football marocain pour cette erreur. Si je ne rejoins pas l’équipe nationale marocaine, je serai le premier à la soutenir », a-t-il ajouté.