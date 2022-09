L’international marocain Imrân Louza a prolongé son bail avec Watford jusqu’en 2028, a annoncé mercredi le club anglais qui s’est voulu rassurant sur le retour de blessure prochain du milieu de terrain.

« Le joueur de 23 ans est la dernière star de l’équipe première à s’engager à long terme avec les Hornets, l’international marocain ayant signé un nouveau contrat jusqu’à l’été 2028 », a précisé le club sur son site internet.

Malgré la relégation du club en Championship (D2) la saison dernière, Louza a montré un niveau intéressant après avoir rejoint Watford en provenance de Nantes en juin 2021, jouant à 22 reprises dans toutes les compétitions.

Le gaucher a impressionné les fidèles de Vicarage Road par sa qualité de passe, tandis que son intelligence footballistique et sa polyvalence l’ont aidé à devenir un joueur clé dans la seconde moitié de la saison 2021/22 où il a été titulaire à 11 reprises entre février et avril.

