Endrick Felipe, jeune prodige du football brésilien âgé d’à peine 16 ans, est au cœur d’une bataille entre les gros clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid.

Après le Paris Saint-Germain, c’est au tour du Real Madrid de tenter de s’offrir le jeune Endrick, annoncé comme l’un des plus talents de l’histoire du football brésilien. D’après le quotidien Marca, les dirigeants merengues prévoient de renchérir sur l’offre de Paris et son chèque de 20 millions d’euros.

D’après le journal, le Real Madrid devrait dans les prochains jours transmettre aux dirigeants brésiliens une offre concrète. Les responsables ne comptent pas lâcher prise puisque, selon Marca, ils se seraient déplacés à deux reprises au Brésil en signe de bonne volonté.

Simplesmente ENDRICK! Onde esse MLK pode chegar? 😱😱 pic.twitter.com/dv4dmS2TJP — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 26, 2022

S’il est tant convoité, c’est qu’à l’âge de 16 ans, Endrick bluffe tout le monde en battant des records de précocité. L’attaquant de Palmeiras a inscrit un doublé contre le Athletico Paranaense (3-1), ses premiers buts avec son club formateur, dépassant au passage un record établis en décembre… 1916.

Qual é o tamanho de um SONHO? Olha, não sei mensurar… mas marcar DOIS gols com 16 anos com a camisa do Palmeiras deve ser inexplicável. Ainda mais vindo de um moleque que passou dificuldades e venceu na vida! Que momento, @endrickii! Aproveite! É só o começo… pic.twitter.com/Lb8dSjyukx — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 26, 2022

Endrick a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 de Palmeiras sur l’Athletico Paranaense et est devenu, à 16 ans et trois mois, le plus jeune buteur de l’histoire du club, dépassant Heitor, qui avait marqué pour Palmeiras à 16 ans, 11 mois et 14 jours, lors d’une victoire remontant 3 décembre 1916.