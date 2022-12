À la veille de la « petite finale » de la Coupe du monde 2022, qui sera disputée entre le Maroc et la Croatie, le sélectionneur national Walid Regragui a répondu une fois de plus aux questions des journalistes présents au Qatar, aux côtés de Zakaria Aboukhlal.

. Une « troisième place à aller chercher »

« C’est la plus mauvaise finale à jouer, mais on accepte quand même de la jouer, un peu déçus de ne pas jouer la vraie finale mais voilà, il y a un dernier match et une troisième place à aller chercher. On sait que c’est important de finir sur le podium, pour nous surtout, pour bien finir le tournoi même si ça va être difficile avec la fatigue, le coup de massue qu’on a pris derrière la tête.

Les Croates ont aussi à coeur de bien terminer la compétition. On les a joué le premier match, c’est un beau clin d’accueil de les jouer le dernier match. On sait que ça ne va pas être un match facile, même physiquement, il sont un jour de plus de récupération. Nous, on va bien penser pour essayer d’avoir la meilleure équipe possible pour finir troisième ».

. « On a nettoyé les têtes déjà »

« On a nettoyé les têtes déjà, parce que quand on perd une demie-finale de la Coupe du monde, et surtout que pour nous c’était notre première, (…) c’était compliqué, mais les joueurs ont encore faim, ils ont envie de bien terminer

Je pense qu’ils ont bien compris que terminer troisième c’était pas comme terminer quatrième non plus. Et que ce serait bien de ramener une médaille à la maison. (…) Ils se rendent compte peut être aussi qu’ils étaient en demi-finale de la coupe du monde et qu’ils font parti des quatre meilleures équipes au monde. ça aide aussi pour nettoyer les têtes et repartir de l’avant ».

. « On est tous les deux sortis du groupe de la mort »

« On savait que c’était (la Croatie, ndlr) une des meilleures équipes au monde avant la compétition. Après le premier match, je pense que les deux équipes on a été décriées. (…) Beaucoup de personnes disaient que les Croates étaient en fin de cycle et que on aurait pu créer la surprise, ça c’était de notre côté. Et de leur côté, on disait comment ça se fait qu’il n’ont pas battues une équipe marocaine. Aujourd’hui, la fierté qu’on peut avoir les deux équipes déjà, c’est d’être parties jusqu’en demie-finale et d’être sorties du groupe de la mort.

Je pense que ça sera différent du premier match où on avait beaucoup calculé et eu beaucoup de respect pour prendre au moins un point et avancer dans la compétition. Demain, ça sera beaucoup plus débridé, il y aura plus d’espaces.

Je ne sais pas si ça va être le dernier match de Modric en Coupe du monde, mais connaissant le joueur, l’un des meilleurs au monde et que c’est un compétiteur, il va avoir à coeur de bien terminer la compétition.

. « Il y avait pénalty »

« La Fédération (royale marocaine de football, FRMF) a fait ce qu’elle devait faire » en contestant l’arbitrage de la demi-finale perdue mercredi contre la France (2-0), où le Maroc aurait été « lésé » d’un pénalty et d’un carton jaune injustifié.

« Ca n’enlève en rien à la qualification de la France mais, quand il y a des erreurs d’arbitrage, c’est bien de le signaler.

« Si le pénalty avait été sifflé, est-ce qu’on serait qualifiés pour la finale ? Ca n’est que de l’extrapolation mais, en tout cas, il y avait pénalty, il faut le signaler, comme toutes les Fédérations le font », a poursuivi le technicien.

« Je répète que ça ne change rien à la suite de la compétition. On souhaite aussi bonne chance à la France mais je pense qu’on a été lésé d’un penalty et au moins d’un non-carton jaune à Sofiane Boufal. Mais c’est le football, il faut l’accepter », a-t-il conclu.

La FRMF, qui estime que les Lions de l’Atlas ont été privés de « deux penalties incontestables », a annoncé jeudi avoir saisi « l’instance compétente » pour contester l’arbitrage de sa demi-finale.

L’unique avertissement de la rencontre adressé à Boufal, sur un contact dans la surface avec le Français Théo Hernandez dont le geste pouvait aussi apparaître mal contrôlé, est apparu sévère.

Sur une autre action, le Maroc a estimé qu’Aurélien Tchouaméni avait ceinturé Youssef En-Nesyri dans la surface.

Durant ce Mondial, la Fédération française (FFF) a elle saisi en vain la commission de discipline de la Fifa pour protester contre l’annulation du but égalisateur inscrit en toute fin de match par Antoine Griezmann contre la Tunisie lors de la phase de poules (défaite 1-0) et invalidé par la VAR après le coup de sifflet final.

L’arbitre de la rencontre de mercredi, le Mexicain César Arturo Ramos, âgé de 39 ans, a arbitré trois autres rencontres au Qatar, dont la victoire du Maroc contre la Belgique (2-0). Il avait déjà officié lors du Mondial-2018.