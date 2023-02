La formation nord-américaine, Seattle Sounders FC, est arrivée, jeudi à l’aéroport international de Tanger, pour participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui se déroule au Maroc du 1er au 11 février dans les villes de Rabat et Tanger.

Les Sounders de Seattle, vainqueurs de la Ligue des champions de la Concacaf, entameront leur aventure en Coupe du Monde des Clubs en affrontant le club égyptien d’Al Ahly du Caire, qui a dominé sans encombre (3-0) le club néo-zélandais d’Auckland City, représentant de la Confédération océanienne de football, en match du premier tour du Mondialito.

