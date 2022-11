Après avoir battu les Nigérianes de Bayelsa Queens FC, les FAR ont décroché leur ticket pour la finale de la Ligue des champions féminine, qui sera disputée au Maroc.

« La qualification méritée à la finale de la Ligue des champions féminine de la CAF est le fruit d’intenses efforts de toutes les composantes de l’équipe », a assuré mercredi à Rabat, l’entraineur de l’AS FAR, Mohammed Amine Alioua, à la fin de la demi-finale disputée mercredi, au complexe Moulay El Hassan à Rabat, contre les Nigérianes de Bayelsa Queens FC

Grace à un but de Ibtissam Jraidi, élue femme du match, les FAR ont réussi à se qualifier pour la finale de la compétition, qui se tient pour la deuxième fois depuis sa création en 2021.

They have done it 👏

🇲🇦 @ASFAR_Officiel reach the #CAFWCL final for the first ever time 💫 #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/LCEtT6P8HR

— #CAFWCL (@CAFwomen) November 9, 2022