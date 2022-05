Les supporters du Wydad étaient aux anges, lundi soir, après la 3e Ligue des champions décrochée par leur club, au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca. Une victoire 2 à 0 en finale face à Al Ahly, grâce à un doublé de Zouheir El-Moutaraji.

Des cortèges interminables de véhicules et de motos défilaient en cette soirée mémorable, laissant libre cours à leurs klaxons, avec en toile de fond les drapeaux aux couleurs du Wydad et des slogans à la gloire de cette performance historique.

Cette victoire est celle de l’expérience et du mental pour le Wydad de Casablanca qui s’est imposé contre les meilleures équipes pendant cette saison.

Le Wydad a achevé la phase de poules avec un bilan très honorable et cinq victoires sur six matchs disputés, ce qui lui a permis de terminer cette phase en tête du classement, et de devenir la première équipe du continent africain à inscrire 15 buts lors de cette phase de la compétition pour accaparer le record de l’équipe nigériane d’Enyimba qu’elle détenait depuis 2003 avec 14 buts.