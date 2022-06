Après sa défaite cuisante contre Etats-Unis en match amical, la sélection nationale doit affronter l’Afrique du Sud, le 9 juin prochain à Rabat, pour le compte des qualifications de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Les Lions de l’Atlas ont entamé leur préparation pour le match contre l’Afrique du Sud, prévu le 9 juin prochain à Rabat, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi sont rentrés jeudi des Etats-Unis où il s’étaient inclinés en amical face à « Team USA » sur le score de 3 buts à 0.

« On est un petit peu tous déçus, mais peut-être qu’on ne méritait pas une défaite (ndlr, avec un score) aussi large. Il faut tirer les leçons pour mieux préparer la Coupe du monde. On a joué contre une très belle équipe qui est aujourd’hui largement meilleure que nous, mais ça nous donne pas mal d’indications », a estimé le sélectionneur national Vahid Halilhodžić, au micro de la chaîne de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

« Cette équipe était nettement plus compétitive. On était défaillants sur le plan athlétique. On n’était pas prêts, mais on peut tirer de bonnes leçons de cette défaite pour mieux préparer la suite », a ajouté le technicien.

Lire aussi: Face aux Etats-Unis, le Maroc de Vahid Halilhodžić déçoit

Le match amical, disputé dans la soirée de mercredi à jeudi au stade TQL de Cincinnati, dans l’Ohio, devait servir de première « vraie » évaluation des Lions de l’Atlas, à moins de six mois du Mondial Qatar 2022, comme l’avait déclaré avant le sélectionneur national. Mais avec un jeu décevant, les hommes de Vahid n’ont pas réussi à convaincre les supporters marocains.

« On a passé une période difficile après le premier match amical, ce n’était pas facile. Cela faisait entre 10 et 15 jours qu’on s’était pas entrainés et on a fait le voyage deux jours avant », a confié Adel Taarabt.

« On est tristes pour le résultat du match amical, mais bon, on doit avec le groupe regarder de l’avant et inchallah, on va bien préparer ces deux matchs à domicile », a ajouté le milieu du Benfica Lisbonne.

Après l’Afrique du Sud, le Maroc doit affronter le Libéria, le 13 juin prochain, au Complexe Mohammed V à Casablanca.