L’AC Milan s’est imposé sur sa pelouse contre Tottenham par 1 but à 0, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mardi à San Siro.

L’unique réalisation de la rencontre a été l’œuvre du milieu de terrain espagnol, Brahim Diaz (7e).

Le Milan AC retrouve des couleurs après une longue absence de la scène européenne. Les Rossoneri ne se sont pas qualifiés aux quarts de finale l’épreuve reine européenne depuis 2012.

Les joueurs de l’AC Milan ont ravivé les espoirs du public milanais de retrouver les éclats d’antan avec cette victoire 1-0 contre Tottenham, qui les placent en bonne position en vue du difficile match retour.

« Cela a été un match difficile, un combat comme on s’y attendait. On fait un bon match, le match qu’on devait faire avec attention, détermination, un grand travail d’équipe. Je suis satisfait », a déclaré l’entraîneur milanais Stefano Pioli.

Sur Mediaset, Stefano Pioli n’était pas très content de la prestation de ses joueurs.

« On aurait pu peut-être faire quelques passes en retrait en moins et aller davantage vers l’avant, surtout en seconde période parce qu’ils mettaient un peu moins de pression. Mais je dois dire que les joueurs ont fait preuve d’une grande générosité et une grande solidarité, on a fait une grande prestation », a-t-il dit.

« On a eu deux belles occasions en fin de match, mais ils nous ont créé aussi beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d’aspects positifs », a-t-il nuancé.

Vidéo. C1: le PSG perd la première manche devant le Bayern Munich

« Ce n’est que la première étape, la seconde sera encore plus importante, mais aussi plus difficile probablement », a prévenu l’entraîneur milanais Stefano Pioli d’autant plus que les Londoniens ont été privés de leur gardien Hugo Lloris, blessé à un genou.

Un but opportuniste de l’Espagnol Brahim Diaz a suffi au bonheur du champion d’Italie en titre, qui a pris l’ascendant après seulement sept minutes de jeu: le latéral français Theo Hernandez, capitaine, a arraché un ballon au duel dans la surface avant de voir sa frappe repoussée par le gardien sur Diaz, buteur d’une tête plongeante (7e). De quoi redonner confiance à San Siro, qui a poussé son équipe, malgré la réaction des Spurs. La suite du match n’a pas permis à Tottenham de revenir.

Cette victoire rapproche les Milanais, septuples vainqueurs de la C1, des quarts de finale de l’épreuve reine européenne pour la première fois depuis 2012… Une longue absence qui pourrait enfin toucher à sa fin ?