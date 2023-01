Le Wydad de Casablanca l’a emporté un but à zéro face au Maghreb de Fès, mercredi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 15e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Le Wydad s’est imposé un but à zéro après avoir conclu la première mi-temps sur un score nul de 0 partout.

Lors de la dernière saison, les Massaouis et les Rouges n’avaient pas réussi à se départager pour le compte de la 23e journée (1-1), et les Rouge et Blanc avaient défait les Jaune et Noir pour le compte de la 8e journée (1-0).

La victoire a été obtenue grâce à Aymane El Hassouni, auteur du seul but du match en faveur du Wydad Casablanca à la 53e minute.

À la suite de cette rencontre, les Casablancais se maintiennent à la deuxième place avec 31 points, tandis que le Maghreb Fès, 21 points, se maintient à la sixième place.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, la formation fassie se rendra chez le Moghreb de Tétouan samedi, alors que le WAC jouera à domicile contre le FUS de Rabat le lendemain.