Vidéo. Amical: le Portugal écrasé par les Pays-Bas (0-3)

Surprise à Genève ! Les Pays-Bas ont disposé des champions d’Europe portugais ce lundi, en amical (0-3).

Les champions d'Europe en titre se sont lourdement inclinés ce lundi soir à Genève, face aux Pays-Bas (0-3), non qualifiés pour le Mondial en Russie. Orpheline de Pepe, blessé, la défense portugaise a pris l'eau en première mi-temps face au réalisme de l'attaque adverse, emmenée par les buteurs Memphis (11', 1-0) et Ryan Babel (2-0, 32'). Virgil Van Dijk, le défenseur le plus cher de l'histoire, a clôt la balade hollandaise juste avant la pause (3-0, 45+2'). Une défaite inquiétante. Car si Fernando Santos avait fait tourner, le sélectionneur portugais a aligné d'entrée plusieurs cadres, dont sa star Cristiano Ronaldo, inexistant ce soir. Le défenseur de l'Inter Joao Cancelo a même été exclu à l'heure de jeu (61').