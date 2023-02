Lors d’une interview accordée à Prime Video Sport, Achraf Hakimi s’est confié sur ses rêves encore inachevés, ses amitiés, ses modèles…

Dans un français hispanisé attendrissant, Achraf Hakimi a répondu aux questions du journaliste Smaïl Bouabdellah pour le média Prime Video Sport. Encore auréolé de la magnifique performance des Lions de l’Atlas en coupe du monde, l’international marocain a cité la compétition qatarie (et la panenka!) comme l’un de ses meilleurs souvenirs footballistiques, ainsi que sa victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid.

« Quel est ton rêve, qu’est-ce qu’il te reste encore à faire? », lui demande alors l’intervieweur. « Je voudrais gagner la Ligue des Champions avec Paris comme joueur titulaire ou plus important qu’avec le Real où je n’ai joué que deux ou trois matchs durant cette compétition. Un rêve encore plus grand, j’aimerais gagner quelque chose avec l’équipe du Maroc, j’en ai besoin », répond le joueur de 24 ans.

À la question sur ses plus belles rencontres grâce au football, Hakimi mentionne Kylian Mbappé, son coéquipier au PSG avec qui il vit une véritable « Bromance » sur le terrain et en dehors, mais aussi Munir, le gardien de but du Maroc, Espagnol comme lui et qu’il connaît depuis petit. « C’est un de mes meilleurs amis, on va en vacances ensemble, il vient chez moi… J’ai une bonne relation avec lui », dit Achraf Hakimi à son sujet.

Il évoque également Luca Zidane, le deuxième fils de « Zizou ». Ils se sont connus aux formations de jeunes du Real Madrid où ils ont fait leurs premiers pas dans le monde du football professionnel. D’ailleurs, après sa famille, Hakimi remercie « les personnes importantes dans sa carrière » à travers Zinédine Zidane, « qui lui a donné l’opportunité de jouer avec le Real Madrid en pro ».

Il remercie aussi « Hervé Renard qui lui a donné la possibilité de jouer dans l’équipe du Maroc la première fois ». « Les deux m’ont fait confiance et ça fait plaisir. C’est un peu grâce à ces deux bons coachs que j’en suis là aujourd’hui », commente celui qu’on considère actuellement comme le meilleur latéral droit du monde.

Le journaliste s’enquiert alors de son opinion quant au meilleur à son poste à travers l’Histoire. « Tout le monde me parle de Cafu, mais je ne l’ai pas beaucoup regardé. Les deux latéraux que j’ai regardés, que j’aime beaucoup et qui sont pour moi les plus forts sont des Brésiliens, Dani Alves, Marcelo et Roberto Carlos », énumère le numéro 2 des Lions de l’Atlas.

Et de conclure par un conseil aux plus jeunes: « Travailler beaucoup, ne pas croire ceux qui disent que tel rêve est inatteignable, je pense qu’avec du travail et beaucoup d’efforts tout arrive ».