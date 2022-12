L’international marocain, Achraf Hakimi a accordé une interview au quotidien Marca à la veille du match opposant le Maroc à l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

La confrontation entre le Maroc et l’Espagne est très attendue, pas seulement du côté des supporters, mais aussi des joueurs. Achraf Hakimi (24 ans) s’est livré au quotidien sportif Marca.

« La finale serait le match le plus spécial, si Dieu le veut et nous pouvons y arriver. Mais bon, oui, celui-là (contre l’Espagne) l’est aussi parce que je joue contre le pays où j’ai grandi et m’a procuré énormément de choses, à moi et à ma famille. Ce duel sera sympa », a déclaré l’arrière droit du PSG, formé au Real Madrid.

🇲🇦@AchrafHakimi probó con la España de De La Fuente antes de decantarse por Marruecos… 🇪🇸 Así lo explica a @marca 👀 « Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa » 🎙 @MarioCortegana 📹 @mar_tuk pic.twitter.com/LCHpfvFodn — MARCA (@marca) December 5, 2022

« Pour moi et beaucoup de mes collègues, le match contre l’Espagne est particulier parce que nous y sommes nés, on y a vécu et y a évolué. Des amis, des collègues et surtout des gens de là-bas disent que c’est spécial. On va se battre pour nos couleurs et nos supporteurs », poursuit l’international marocain.

Avant d’opter pour le Maroc, Achraf Hakimi a effectué des tests avec la sélection espagnole lorsqu’il était jeune. « Je suis allé en équipe d’Espagne pour essayer avec De la Fuente (sélectionneur de l’équipe d’Espagne des moins de 21 ans). J’étais à Las Rozas pendant quelques jours. J’ai vu que ce n’était pas le bon endroit pour moi. Je ne me sentais pas chez moi », a confié Achraf Hakimi au média espagnol.

« J’ai été bercé dans la culture marocaine, je suis Marocain et je voulais être là (avec la sélection marocaine) », a-t-il souligné.

Quant au match de demain, Achraf Hakimi a affirmé que l’Espagne est dans le Top 5 pour remporter cette Coupe. « Mais nous sommes confiants. On va essayer de jouer notre match, notre jeu, et essayer de les battre », a conclu le Lion de l’Atlas.