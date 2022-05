Vahid Halilhodzic a révélé, mercredi en conférence de presse, qu’il a dû faire face au phénomène de la chicha et à l’addiction aux jeux vidéo des joueurs lors des stages de concentration des Lions de l’Atlas.

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a fait plusieurs confidences, lors d’une conférence de presse tenue dans la matinée du mercredi, au Complexe Mohammed VI à Rabat.

Critiqué par les supporters pour n’avoir pas convoqué Hakim Ziyech en Coupe de la CAN, le Franco-bosniaque a assuré qu’il a dû faire face à plusieurs problèmes dans les vestiaires des Lions de l’Atlas. Le coach a ainsi révélé avoir mis fin à certains comportements, dont l’usage de la chicha, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 26 mai 2022.

Et ce n’est pas tout. Le sélectionneur national a dû également interdire les jeux vidéo durant les concentrations des Lions de l’Atlas. Face à l’indiscipline, Vahid Halilhodzic n’a eu de choix que d’imposer un règlement strict.

Lire aussi: Vidéo. Sélection nationale: Vahid défend ses choix

Le coach a également défendu ses choix et sa liste de joueurs retenus pour les prochaines échéances des Lions de l’Atlas. Pour lui, la porte de la sélection marocaine est ouverte à tous les joueurs. Il faut seulement être prêt à défendre à 100% les couleurs du maillot national, « surtout quand il s’agit d’une Coupe du monde », a martelé Vahid.

Le Maroc doit jouer d’abord un match amical contre les Etats-Unis et deux rencontres de qualifications à la CAN 2023, en juin contre l’Afrique du Sud et le Liberia.